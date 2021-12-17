Член СПЧ Брод назвал ошибкой утечку о письме режиссёра Сокурова в СМИ

Письмо кинорежиссёра Александра Сокурова в СПЧ не предназначалось для огласки.

«Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег передал его журналистам», — сказал ТАСС член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Он также призвал не устраивать шоу из этой истории.

Ранее издание РБК сообщило, что Сокуров написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева.

Сам Сокуров заявил, что сделал это не для прессы и данное письмо не предназначено для публичного обсуждения.

На встрече российского лидера Владимира Путина с членами СПЧ Сокуров высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что конкретики по встрече Путина с Сокуровым пока нет, но со временем она наверняка будет организована.