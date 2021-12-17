В Кузбассе отменили введённый после взрыва на шахте «Листвяжная» режим ЧС
- РИА Новости
«Отменить... на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте правительства региона.
ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.
29 ноября в Кемеровской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи со случившимся.
13 декабря горноспасатели ВГСЧ МЧС России подняли тело последнего погибшего при ЧП на шахте «Листвяжная» шахтёра.