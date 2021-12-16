В Госдуму внесён проект о единых принципах проведения электронного голосования в России

В Госдуму внесён законопроект о единых принципах проведения электронного голосования в России.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин.

Согласно пояснительной записке, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Решение о проведении дистанционного голосования на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.

Также законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на выборах в следующем году планируется увеличение почти в два раза количества комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

В сентябре Памфилова высоко оценила явку на выборы в Госдуму 2021 года с учётом того, что голосование проходило в условиях пандемии коронавируса.