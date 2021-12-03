Памфилова пообещала увеличить число электронных урн на выборах в следующем году

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на выборах в следующем году планируется увеличение почти в два раза количества комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) .

«Мы в следующем году практически в два раза увеличим количество комплексов обработки избирательных бюллетеней — это КОИБы наши, так называемые электронные урны», — приводит РИА Новости её слова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Памфилова отметила, что на прошедших выборах использовались более 13 тыс. электронных урн.

«Сейчас мы ещё почти 10 тыс. новых заказываем», — сказала председатель ЦИК.

В сентябре Памфилова высоко оценила явку на выборы в Госдуму 2021 года с учётом того, что голосование проходило в условиях пандемии коронавируса.