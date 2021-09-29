Патрушев назвал число кибератак на систему электронного голосования
По словам Патрушева, это связано с существенным ухудшением обстановки в информационном пространстве, «прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела России».
«Так, только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак», — цитирует Интерфакс секретаря Совбеза.
Он подчеркнул, что атаки были направлены на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным высказался об электронной форме голосования на выборах в Госдуму.