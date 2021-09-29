Патрушев назвал число кибератак на систему электронного голосования

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Во время прошедших выборов в Госдуму было зафиксировано более 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По словам Патрушева, это связано с существенным ухудшением обстановки в информационном пространстве, «прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела России».

«Так, только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак», — цитирует Интерфакс секретаря Совбеза.

Он подчеркнул, что атаки были направлены на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным высказался об электронной форме голосования на выборах в Госдуму.

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