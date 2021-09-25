Медведев высказался об электронной форме голосования на выборах в Госдуму
- РИА Новости
«Нет никаких сомнений — весь мир движется к электронному голосованию. Ход времени, развитие новых технологий не остановить. Рано или поздно голосование практически полностью перейдёт в электронную форму, особенно в таких больших и очень сложных странах, как Российская Федерация», — сказал он.
По его словам, вопрос о количестве дней для голосования стоит обсуждать отдельно, однако в «текущей пандемической ситуации это неизбежность».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практику электронного голосования нужно распространять как можно шире.