Песков назвал электронное голосование удачной и удобной практикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практику электронного голосования нужно распространять как можно шире.

«Это очень удачная и удобная практика. Конечно, её нужно совершенствовать и распространять максимально», — приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, вопросы о том, насколько нужно расширить электронное голосование и к какому сроку, находятся в компетенции Центризбиркома.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Национального совета провинций (верхняя палата) парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Амосом Масондо высказалась о дистанционном электронном голосовании.

По её словам, «электронное голосование себя очень хорошо проявило».