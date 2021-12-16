Сачков заявил, что предъявленное ему обвинение не связано с деятельностью Group-IB

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, заявил, что обвинение никак не связано с деятельностью организации.

«На данный момент понятно лишь одно — текущее обвинение никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB», — приводит ТАСС обращение Сачкова.

Основатель Group-IB выразил надежду на то, что в ходе следствия будет установлена его невиновность в рамках инкриминируемого ему преступления.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении до конца февраля содержания в СИЗО Ильи Сачкова.

23 ноября Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил содержание под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене.

Сам Сачков свою вину отрицает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о судьбе обращения основателя Group-IB к российскому лидеру с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.