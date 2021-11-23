Песков заявил, что ему неизвестно об обращении основателя Group-IB Сачкова к Путину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о судьбе обращения основателя Group-IB Ильи Сачкова к российскому лидеру с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.
Песков заявил, что ему неизвестно об обращении основателя Group-IB Сачкова к Путину
  • © Пресс-служба президента России

«Мне неизвестно об этом ничего», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получили ли представители президента данное прошение.

Ранее, как сообщало РИА Новости, адвокат Сергей Афанасьев заявил, что Сачков обратился к президенту России с соответствующей просьбой.

«Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями», — зачитал адвокат письмо Сачкова.

23 ноября Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил содержание под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене

Сам Сачков вину отрицает.

В конце сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что арест основателя компании Group-IB может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которые были ранее осуждены за госизмену.

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