Суд продлил арест обвиняемому в госизмене основателю Grouр-IB Сачкову

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил содержание под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Лефортовским судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении Сачкову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, арест Сачкову продлён до 28 февраля 2022 года.

Ранее в ОНК рассказали об условиях содержания основателя Group-IB Ильи Сачкова в следственном изоляторе «Лефортово».

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.

По словам адвоката обвиняемого, Сачков отрицает свою вину.