Суд продлил арест обвиняемому в госизмене основателю Grouр-IB Сачкову
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- РИА Новости
«Лефортовским судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении Сачкову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, арест Сачкову продлён до 28 февраля 2022 года.
Ранее в ОНК рассказали об условиях содержания основателя Group-IB Ильи Сачкова в следственном изоляторе «Лефортово».
29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.
По словам адвоката обвиняемого, Сачков отрицает свою вину.