ТАСС: арест главы Group-IB может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
По его словам, Сачков ранее был допрошен по делу этих бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля.
29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.
В мае 2021 года стало известно, что бывший сотрудник ФСБ России Дмитрий Докучаев, в 2019 году приговорённый к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, освобождён условно-досрочно.
Докучаев был подчинённым Сергея Михайлова — главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ, который в феврале 2019 года получил 22 года колонии.
В колонию также отправили сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова.