ТАСС: арест главы Group-IB может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

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Арест основателя компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которые были ранее осуждены за госизмену.
ТАСС: арест главы Group-IB может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, Сачков ранее был допрошен по делу этих бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.

В мае 2021 года стало известно, что бывший сотрудник ФСБ России Дмитрий Докучаев, в 2019 году приговорённый к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, освобождён условно-досрочно.

Докучаев был подчинённым Сергея Михайлова — главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ, который в феврале 2019 года получил 22 года колонии

В колонию также отправили сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова.

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