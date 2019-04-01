Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене

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Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии строгого режима фигуранта дела о госизмене Георгия Фомченкова. Об этом сообщает РИА Новости. 
Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене
  • РИА Новости

«Признать Фомченкова виновным, приговорить к семи годам колонии строгого режима», — заявил судья.

Отмечается, что он признан виновным по статье 275 УК России.

Фомченкова арестовали 5 декабря 2016 года. 

В рамках указанного дела о госизмене также были арестованы полковник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его подчинённый Дмитрий Докучаев и сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

В феврале суд приговорил Михайлова к 22 годам лишения свободы, а Стоянова — к 14 годам.

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