Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене

Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии строгого режима фигуранта дела о госизмене Георгия Фомченкова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Фомченкова виновным, приговорить к семи годам колонии строгого режима», — заявил судья.

Отмечается, что он признан виновным по статье 275 УК России.

Фомченкова арестовали 5 декабря 2016 года.

В рамках указанного дела о госизмене также были арестованы полковник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его подчинённый Дмитрий Докучаев и сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

В феврале суд приговорил Михайлова к 22 годам лишения свободы, а Стоянова — к 14 годам.