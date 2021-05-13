Осуждённого по делу о госизмене экс-сотрудника ФСБ отпустили по УДО

Бывший сотрудник ФСБ России Дмитрий Докучаев, в 2019 году приговорённый к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, освобождён условно-досрочно, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

«Ходатайство рассмотрели и удовлетворили. Решение пока не вступило в силу», — цитирует представителя суда ТАСС.

В апреле 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Докучаева к шести годам колонии за госизмену.

Докучаев был подчинённым Сергея Михайлова — главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ, который в феврале 2019 года получил 22 года колонии.

В колонию также отправили сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова.

Фигуранты были задержаны в начале 2017 года. Как сообщил адвокат одного из них, им были предъявлены обвинения в государственной измене в пользу США.