Осуждённого по делу о госизмене экс-сотрудника ФСБ отпустили по УДО
- РИА Новости
«Ходатайство рассмотрели и удовлетворили. Решение пока не вступило в силу», — цитирует представителя суда ТАСС.
В апреле 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Докучаева к шести годам колонии за госизмену.
Докучаев был подчинённым Сергея Михайлова — главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ, который в феврале 2019 года получил 22 года колонии.
В колонию также отправили сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова.
Фигуранты были задержаны в начале 2017 года. Как сообщил адвокат одного из них, им были предъявлены обвинения в государственной измене в пользу США.