Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что слушания проходили в закрытом режиме.

По словам пресс-секретаря суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств.

Докучаев был подчинённым главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который в феврале получил 22 года колонии.

В колонию также отправили сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова.