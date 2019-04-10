Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену
- РИА Новости
Сообщается, что слушания проходили в закрытом режиме.
По словам пресс-секретаря суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств.
Докучаев был подчинённым главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который в феврале получил 22 года колонии.
В колонию также отправили сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова.