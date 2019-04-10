Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену

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Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену
  • РИА Новости

Сообщается, что слушания проходили в закрытом режиме.

По словам пресс-секретаря суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств.

Докучаев был подчинённым главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который в феврале получил 22 года колонии

В колонию также отправили сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова.

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