Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
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«Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
23 ноября Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил содержание под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене.
Сам Сачков свою вину отрицает.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о судьбе обращения основателя Group-IB Ильи Сачкова к российскому лидеру с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.