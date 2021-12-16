Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова

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Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении до конца февраля содержания в СИЗО основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене.
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

23 ноября Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил содержание под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене

Сам Сачков свою вину отрицает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о судьбе обращения основателя Group-IB Ильи Сачкова к российскому лидеру с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.

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