В Томской области назвали стоимость продуктов для салата оливье

В Томской области подсчитали стоимость продуктов для приготовления салата оливье.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Стоимость набора продуктов для приготовления оливье (на семью из четырёх человек) по отношению к ноябрю прошлого года увеличилась в Томской области на 12,14%, в ноябре 2021 она составляла 359,86 рублей», — заявили в Томскстате.

В то же время, по оценке экспертов, продукты для сельди под шубой в регионе подорожали на 25,51%, до 197,76 рубля.

Также стало известно, что в Красноярском крае продукты для салата оливье обойдутся в 355,79 рубля, что на 15,7% больше, чем годом ранее, передаёт kp.ru со ссылкой на Красноярскстат.

Как подсчитали специалисты, больше всего подорожал картофель — на 82%.

Ранее сообщалось, что стоимость минимального набора для приготовления салата оливье в Удмуртии выросла за год на 21% и составила в ноябре 366 рублей.