Голикова не исключила изменения сроков ревакцинации от COVID-19 из-за штамма «омикрон»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сроки по ревакцинации от COVID-19 могут быть скорректированы после получения дополнительной информации об омикроне-штамме коронавируса.

«Наши коллеги из других государств, где штамм «омикрон» уже распространён, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев»,— цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, «российские специалисты пользуются теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги», так как в России омикрон-штамм не распространён.

Вице-премьер добавила, что сроки ревакцинации могут быть скорректированы после получения дополнительной информации.

Голикова также заявила, что, если из-за омикрон-штамма коронавируса потребуется новая вакцина, она будет зарегистрирована.

Так, в течение недели НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи опубликует собственные данные о нейтрализующей способности вакцины «Спутник V» и бустерной вакцины «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «омикрон».

Центр имени Чумакова также проведёт исследования с целью определения эффективности вакцины «КовиВак» против нового штамма.