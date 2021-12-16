Голикова не исключила регистрации новой вакцины в России из-за омикрон-штамма коронавируса

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Если из-за омикрон-штамма коронавируса потребуется новая вакцина, то она будет зарегистрирована, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова не исключила регистрации новой вакцины в России из-за омикрон-штамма коронавируса
  • РИА Новости

«Если потребуется какая-то новая вакцина, то она будет регистрироваться в соответствии с обстоятельствами, которые связаны с чрезвычайной ситуацией. Ровно так, как это делается во всём мире», — цитирует её РИА Новости.

По словам Голиковой, с появлением каждого штамма учёные и разработчики вакцин тестируют уже имеющиеся препараты на эффективность против новых мутаций коронавируса.

Так, в течение недели НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи опубликует собственные данные о нейтрализующей способности вакцины «Спутник V» и бустерной вакцины «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «омикрон». 

Центр имени Чумакова также проведёт исследования с целью определения эффективности вакцины «КовиВак» против нового штамма.

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