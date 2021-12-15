Центр Гамалеи представит данные об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

В течение семи дней НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи опубликует собственные данные о нейтрализующей способности вакцины «Спутник V» и бустерной вакцины «Спутник Лайт» против варианта коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на официальном сайте вакцины.

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«В течение следующих семи дней центр имени Гамалеи опубликует собственные положительные данные... о нейтрализующей штамм «омикрон» способности вакцины «Спутник V» и однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера», — говорится в сообщении. Ранее в НИЦ имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины от штамма «омикрон». Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».