Центр Гамалеи представит данные об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

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В течение семи дней НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи опубликует собственные данные о нейтрализующей способности вакцины «Спутник V» и бустерной вакцины «Спутник Лайт» против варианта коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на официальном сайте вакцины.
Центр Гамалеи представит данные об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«В течение следующих семи дней центр имени Гамалеи опубликует  собственные положительные данные... о нейтрализующей штамм «омикрон» способности вакцины «Спутник V» и однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера», — говорится в сообщении.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины от штамма «омикрон».

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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