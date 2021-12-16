В Татарстане выявили 146 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 146 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 41 280 жителей. Вылечились 34 198 человек, в том числе 15 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла за последнюю неделю на 16,7%, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что к настоящему времени прививку от гриппа сделали около 1,4 млн жителей области. На карантин и дистанционное обучение по COVID-19 и ОРВИ отправились 17,7% школ и детсадов.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.