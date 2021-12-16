В Новосибирской области зарегистрировали 393 случая COVID-19 за сутки

В Новосибирской области зарегистрировали 393 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 89 011. Выздоровели более 60 тыс. человек, в том числе 279 — за минувшие 24 часа.

На лечении в больницах находятся 3793 пациента.

Также стало известно, что в Ростовской области приняли решение о смягчении коронавирусных ограничений, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Соответствующий документ утвердил губернатор Василий Голубев.

Так, с 20 декабря перестанут действовать ограничения на оказание плановой медицинской помощи. Местным кафе и ресторанам разрешили открыть танцплощадки. Массовые мероприятия в области разрешены с 06:00 до 21:00, но заполняемость учреждений культуры не должна превышать 50%.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.