В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В управлении Роспотребнадзора по Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Как пишет progorod43, среди взрослых на фоне роста числа вакцинированных отмечается снижение уровня заболеваемости на 5,4%. Среди детей заболеваемость выросла на 32%.

Как отметил глава регионального Минздрава Андрей Черняев, рост заболеваний респираторными инфекциями зафиксирован во всех возрастных группах детей.

Также стало известно, что в Новосибирской области приняли решение расширить перечень организаций для посещения по QR-кодам. К списку добавили парикмахерские, салоны красоты, сауны, солярии, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

Изменения вступят в силу с понедельника, 20 декабря. Режим повышенной готовности в регионе продлён до 1 апреля 2022 года.

Ранее академик Виталий Зверев, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.