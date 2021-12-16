В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В управлении Роспотребнадзора по Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Как пишет progorod43, среди взрослых на фоне роста числа вакцинированных отмечается снижение уровня заболеваемости на 5,4%. Среди детей заболеваемость выросла на 32%.

Как отметил глава регионального Минздрава Андрей Черняев, рост заболеваний респираторными инфекциями зафиксирован во всех возрастных группах детей.

Также стало известно, что в Новосибирской области приняли решение расширить перечень организаций для посещения по QR-кодам. К списку добавили парикмахерские, салоны красоты, сауны, солярии, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

Изменения вступят в силу с понедельника, 20 декабря. Режим повышенной готовности в регионе продлён до 1 апреля 2022 года.

Ранее академик Виталий Зверев, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.

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