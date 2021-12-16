В Удмуртии выявили 105 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 105 случаев коронавируса за сутки, из больниц при этом выписали 198 жителей республики.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 77 858, выздоровевших — 65 510.

Первым компонентом вакцины привились 660 779 человек, из них 488 955 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 114 020 жителей.

Также стало известно, что за неделю в Екатеринбурге выросло число классов, переведённых на дистанционное обучение, передаёт URA.RU со ссылкой на городской департамент образования.

Всего на удалёнку переведено 269 классов, из них 227 ушли на карантин из-за ОРВИ, 42 — из-за COVID-19.

Ранее академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.