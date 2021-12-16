Суд отправил на новое рассмотрение дело устроившего ДТП Эдварда Била

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу и отправил дело о ДТП на новое рассмотрение. Об этом рассказал его адвокат Сергей Жорин.

«Приговор Эдварду Билу был отменён в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский. — RT)», — цитирует РИА Новости Жорина.

Как уточняется, поводом для такого решения послужило представление прокуратуры, которая «сочла приговор слишком мягким».

В ноябре мировой судебный участок Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тыс. рублей за простой автобусов на месте ДТП.

22 сентября Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции по делу о массовом ДТП в Москве с участием блогера Эдварда Била.

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло 1 апреля. Спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате ЧП пострадала женщина.

Позднее суд назначил Билу наказание в виде двух лет ограничения свободы и запретил ему в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.