С устроившего ДТП блогера Била взыскали 27 тысяч рублей за простой автобусов после аварии

Мировой судебный участок Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тыс. рублей за простой автобусов на месте ДТП.

«Мировой судья... удовлетворил иск Мосгортранса к Эдуарду Билю и постановил взыскать с него... убытки, причинённые простоем, в размере 26 106 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей, всего 27 089 рублей», — сказали ТАСС в суде.

22 сентября Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции по делу о массовом ДТП в Москве с участием блогера Эдварда Била.

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло 1 апреля. Спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате ЧП пострадала женщина.

Позднее суд назначил Билу наказание в виде двух лет ограничения свободы и запретил ему в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.