Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Билу по делу о ДТП

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Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции по делу о массовом ДТП в Москве с участием блогера Эдварда Била. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин.
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Билу по делу о ДТП
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Суд отклонил жалобы всех сторон и признал приговор в отношении нашего подзащитного законным. Решение первой инстанции вступило в силу», — приводит ТАСС его слова.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивный автомобиль Audi, за рулём которого сидел Бил, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате ЧП пострадала женщина.

Позднее суд назначил Билу наказание в виде двух лет ограничения свободы и запретил ему в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

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