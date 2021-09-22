Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Билу по делу о ДТП

Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции по делу о массовом ДТП в Москве с участием блогера Эдварда Била. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин.

«Суд отклонил жалобы всех сторон и признал приговор в отношении нашего подзащитного законным. Решение первой инстанции вступило в силу», — приводит ТАСС его слова.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивный автомобиль Audi, за рулём которого сидел Бил, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате ЧП пострадала женщина.

Позднее суд назначил Билу наказание в виде двух лет ограничения свободы и запретил ему в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.