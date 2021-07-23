Прокуратура Москвы обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу

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Прокуратура Москвы обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) за крупное ДТП в центре Москвы и назвала его чрезмерно мягким.
Прокуратура Москвы обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля», — говорится в Telegram-канале московской прокуратуры.

Отмечается, что «в связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе».

14 июля суд назначил Билю наказание в виде двух лет ограничения свободы и запретил ему в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев прокомментировал приговор по делу о резонансном ДТП с участием блогера Эдварда Била.

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