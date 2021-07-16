Правозащитник прокомментировал приговор блогеру Эдварду Билу

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев прокомментировал приговор по делу о резонансном ДТП с участием блогера Эдварда Била.

В беседе с радио «Комсомольская правда» сложившуюся ситуацию автоюрист назвал типичной.

Он отметил, что суды и прокуратура подобные вопросы предпочитают «не спускать на тормозах» и стараются назначить максимально жёсткое из возможных наказаний.

«За людей, которые считают себя безнаказанными и не несут никакой фактически ответственности за то или иное решение, давно надо было взяться. И по всей строгости закона привлечь к ответственности», — добавил Воропаев.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы готовит апелляционное представление на приговор Пресненского суда блогеру Эдуарду Билю (Эдварду Билу) по делу о ДТП в центре Москвы.

14 июля суд назначил мужчине наказание в виде двух лет ограничения свободы и запретил ему в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.