Прокуратура Москвы сообщила о подготовке апелляции на приговор блогеру Билу

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Прокуратура Москвы готовит апелляционное представление на приговор Пресненского суда блогеру Эдуарду Билю (Эдвард Бил) по делу о ДТП в центре Москвы.
Прокуратура Москвы сообщила о подготовке апелляции на приговор блогеру Билу
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Людмилу Нефёдову.

«Прокуратурой города Москвы готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля», — заявила она.

По её словам, будет дана оценка судебному решению и бездействию органов профилактики, «не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем», что привело к совершению им «значительного числа административных правонарушений и в конечном итоге преступления, повлёкшего тяжкий вред здоровью человека».

14 июля Пресненский суд Москвы постановил на два года ограничить свободу блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы. Также суд запретил Билу в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. В результате пострадала женщина.

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