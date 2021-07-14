Суд в Москве назначил наказание блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП

Пресненский суд Москвы постановил на два года ограничить свободу блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение трёх лет.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Блогера признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК России. «Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Также суд запретил Билу в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. 1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. В результате пострадала женщина.