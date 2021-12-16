Нутрициолог Мирошников рассказал о профилактике сахарного диабета

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Нутрициолог кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о профилактике сахарного диабета.
Нутрициолог Мирошников рассказал о профилактике сахарного диабета
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В беседе с сайтом «Москва 24» он порекомендовал обратить внимание на треску, овсянку, бразильский орех и мясо кролика — эти продукты, по словам специалиста, могут предотвратить развитие сахарного диабета.

Как пояснил нутрициолог, в 100 г мяса кролика содержится до 58% витамина РР, или никотиновой кислоты, которая помогает в том числе в усвоении глюкозы.

«Ещё можно есть бразильский орех. В нём содержится 3486% от суточной нормы такого микроэлемента, как селен. Недавно вышло исследование, которое доказало, что при низком уровне селена в человеческом организме поджелудочная железа начинает работать очень плохо, а она выделяет инсулин», — заявил Мирошников.

По его словам, употребление трески и овсянки помогает восстановить рецепторный механизм на мышечных клетках.

«Поэтому если мы будем начинать утро с овсянки на воде, то, соответственно, будем заниматься профилактикой сахарного диабета II типа», — уточнил он.

Что касается трески, то она содержит 101% хрома от суточной нормы.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с Nation News рассказал, кому могут быть вредны мёд, имбирь и лимон.

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