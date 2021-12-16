НОВАТЭК возглавил рейтинг компаний с самыми высокими среднемесячными зарплатами работников

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Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» опубликовало рейтинг российских компаний с самыми высокими среднемесячными зарплатами сотрудников.
НОВАТЭК возглавил рейтинг компаний с самыми высокими среднемесячными зарплатами работников
  • Reuters

Как сообщает РБК, первое место по уровню среднемесячной зарплаты за 2020 год занял НОВАТЭК, где зарплата составляет более 260 тыс. рублей. На втором месте — компания «Совкомфлот», сотрудники которой получают в среднем около 254 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает «Полюс» со среднемесячным окладом в 239 тыс. рублей.

В топ-10 вошли также предприятия из сектора информационных технологий — «Яндекс» и OCS (дистрибьютор проектных решений).

Замыкают рейтинг четыре розничные сети (DNS GROUP, «Связной», «Магнит» и «Монетка»), три производственные компании («Синара», КамАЗ, АвтоВАЗ), две группы из сферы сельского хозяйства и производства продуктов питания (ЭФКО и агрохолдинг «Степь») и оператор государственной почтовой сети — «Почта России».

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России в декабре.

На первом месте оказалась должность коммерческого директора в Москве — сотруднику на данной позиции были готовы платить более 500 тыс. рублей в месяц.

Второе место заняла вакансия разработчика веб-приложений (Казань) — такому сотруднику предлагали от 360 тыс. рублей в месяц.

На третьей строчке расположилась вакансия программиста с ежемесячной зарплатой до 350 тыс. рублей.

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