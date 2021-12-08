Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России в декабре

Самой высокооплачиваемой вакансией в России в декабре стала должность коммерческого директора (Москва). Сотруднику на данной позиции были готовы платить более 500 тыс. рублей в месяц.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Второе место заняла вакансия разработчика веб-приложений (Казань) — такому сотруднику предлагали от 360 тыс. рублей в месяц.

На третьей строчке расположилась вакансия программиста с ежемесячной зарплатой до 350 тыс. рублей.

«В декабре в топ высокооплачиваемых вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж... Крупнейшим городам нужны и представители рабочих профессий», — отмечается в исследовании.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые снижается спрос на рынке труда.