Мишустин поручил выделить помогающим в борьбе с коронавирусом больницам до 10 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить до 10 млрд рублей на помощь регионам с ремонтом медоборудования и закупкой расходных материалов для больниц, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.
Мишустин поручил выделить помогающим в борьбе с коронавирусом больницам до 10 млрд рублей
  • РИА Новости

«Источником финансирования станет резервный фонд правительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Дополнительные средства также планируется выделить на увеличение объёма секвенирования геномов COVID-19 в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания коронавирусом.

Соответствующие проекты нормативных актов подготовят Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор.

Кроме того, в рамках поручения главы кабмина санведомство обязано подготовить предложения по увеличению объёма тестирования граждан на наличие COVID-19 и по осуществлению контроля за проведением таких мероприятий.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге ранее обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

В течение недели НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи опубликует данные о нейтрализующей способности вакцины «Спутник V» и бустерной вакцины «Спутник Лайт» против варианта коронавируса «омикрон».

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