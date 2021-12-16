Мишустин поручил выделить помогающим в борьбе с коронавирусом больницам до 10 млрд рублей
- РИА Новости
«Источником финансирования станет резервный фонд правительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Дополнительные средства также планируется выделить на увеличение объёма секвенирования геномов COVID-19 в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания коронавирусом.
Соответствующие проекты нормативных актов подготовят Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор.
Кроме того, в рамках поручения главы кабмина санведомство обязано подготовить предложения по увеличению объёма тестирования граждан на наличие COVID-19 и по осуществлению контроля за проведением таких мероприятий.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин и глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге ранее обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса.
В течение недели НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи опубликует данные о нейтрализующей способности вакцины «Спутник V» и бустерной вакцины «Спутник Лайт» против варианта коронавируса «омикрон».