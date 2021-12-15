В МИД России рассказали об обсуждении с представителем ВОЗ вопросов борьбы с пандемией
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Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
«Отдельное внимание было уделено совместной работе России и ВОЗ по преодолению COVID-19, оказанию содействия пострадавшим странам, в том числе путём справедливого распределения вакцинных препаратов», — заявили в МИД.
Также Вершинин и Клюге обсудили развитие ситуации в сфере международного сотрудничества по вопросам глобального здравоохранения и перспективы укрепления главной координирующей роли ВОЗ в этой области.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что охват населения вакцинацией от COVID-19 в 40% пока не достигнут в 98 странах.