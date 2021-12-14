В ВОЗ заявили о проблеме с охватом вакцинацией от COVID-19 в 98 странах

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что охват населения вакцинацией от COVID-19 в 40% пока не достигнут в 98 странах.
В ВОЗ заявили о проблеме с охватом вакцинацией от COVID-19 в 98 странах
  • Reuters

«Сохраняется большой разрыв между государствами в темпах вакцинации от COVID-19. Пока что 41 страна не имела возможности вакцинировать 10% своего населения, а 98 стран не достигли 40%», — цитирует его ТАСС.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что в организации фиксируют в вопросе вакцинации ещё и существенное неравенство «между группами населения в одной и той же стране».

Ранее Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах.

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