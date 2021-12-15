Пульмонологи рассказали о пользе климатотерапии для переболевших COVID-19

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Врач-пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра, пульмонолог, аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая напомнили о пользе климатотерапии для переболевших коронавирусной инфекцией.
Пульмонологи рассказали о пользе климатотерапии для переболевших COVID-19
  • Reuters
  • © Sergio Moraes

«Для них это очень эффективно. Море и солнце — лучшие друзья человеческого организма. Безусловно, климатотерапия в лечении бронхолёгочных заболеваний и... проблем опорно-двигательного аппарата актуальна и очень эффективна», — заявил Пурясев в беседе с URA.RU.

По его словам, это работает по принципу санаторно-курортного лечения и помогает уже переболевшему человеку закрепить достигнутый эффект.

Со своей стороны, Снегоцкая подтвердила, что переболевшим COVID-19 не повредит поездка на море.

«При постковиде поможет всё, что улучшает самочувствие человека», — считает она.

Как полагает врач, пребывание на море должно быть не менее 20 дней, тогда это может быть эффективно.

Ранее академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с радио «Комсомольская правда» призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.

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