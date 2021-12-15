Диетолог Соломатина рассказала о заменителях сахара
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«Сухофрукты — отличная замена сахару. Но они очень калорийные. Надо выбирать правильно. У нас везде есть добавленный сахар, который мы не можем просчитать: возьмите колбасу, соусы, хлеб», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам диетолога, натуральные сахарозаменители калорийны и имеют в основе ту же фруктозу, которая в большом количестве быстро переходит в жир.
«В мёде много фруктозы, поэтому увлекаться им не стоит. Натуральная добавка — стевия, но её нельзя людям с низким давлением, она понижает его», — отметила эксперт.
Как добавила Соломатина, натуральным является и инулин, но он может препятствовать всасыванию антибиотиков.
Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с Nation News рассказал, кому могут быть вредны мёд, имбирь и лимон.