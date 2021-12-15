Диетолог Белоусова рассказала, сколько можно съесть мандаринов за один раз

Диетолог Анна Белоусова рассказала, сколько мандаринов можно съесть за один раз.

«Если никогда не было замечено аллергии на большое количество мандаринов, то мандаринов можно съесть сколько угодно. Но даже если не было аллергии, то пищеварительная система может не потянуть. Это называется псевдоаллергия», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, если пищеварительная система не справляется с нагрузкой, то лучше ограничиться тремя мандаринами.

Белоусова также отметила, что разницы в калорийности между зелёными и жёлтыми мандаринами нет, так как содержание сахара в них одинаковое.

«Существенного отличия нет, поскольку зелёные мандарины отличаются большим содержанием кислоты. Кислота маскирует сахар. Сахаров в спелых мандаринах столько же, но кислоты там меньше, и они кажутся более сладкими», — пояснила диетолог.

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