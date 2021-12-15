В Роскачестве высказались о представленной в магазинах органической продукции

Глава Роскачества Максим Протасов высказался об органической продукции, представленной в магазинах.

В беседе с НТВ он отметил, что сертифицированные производители выпускают действительно честную отечественную органику.

Вместе с тем, заявил Протасов, торговые сети уже «снимают с полок псевдоорганику, то есть ту импортную и российскую продукцию, на которой ради яркого словца писали «органическое», organic, «био», «эко» и так далее».

Также глава Роскачества напомнил о так называемом зелёном стандарте в производстве продуктов. Он уточнил, что такой бренд или сертификат оформить проще, чем органический.

«Если в случае органики ты полностью отказался от индустриальных способов производства, то при «зелёном производстве» ты точно вносишь удобрения, ты точно используешь средства защиты растений, но точечно, и их немного», — сказал Протасов.

Ранее в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.