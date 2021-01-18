В Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции

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В Роскачестве заявили, что органические продукты покупают примерно 80% россиян, но лишь половина из них знают, как выглядит национальный знак подобных товаров.
В Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как выяснили специалисты, большинство граждан, приобретающих такую продукцию, не видят разницы между понятиями «органический», «натуральный», «био» и «эко».

Больше половины респондентов чаще выбирают товары с обозначением «натуральный», а не «органический». Знак органического продукта вызывает доверие у 63% опрошенных.

В России с 1 января вступил в силу закон об органической продукции.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский».

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