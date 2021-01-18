В Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции

В Роскачестве заявили, что органические продукты покупают примерно 80% россиян, но лишь половина из них знают, как выглядит национальный знак подобных товаров.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как выяснили специалисты, большинство граждан, приобретающих такую продукцию, не видят разницы между понятиями «органический», «натуральный», «био» и «эко».

Больше половины респондентов чаще выбирают товары с обозначением «натуральный», а не «органический». Знак органического продукта вызывает доверие у 63% опрошенных.

В России с 1 января вступил в силу закон об органической продукции.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский».