В России вступает в силу закон об органической продукции

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В России с 1 января вступает в силу закон об органической продукции. Соответствующий документ формирует нормативно-правовую базу для выпуска и предложения в России продукции, принципы производства которой исключают использование удобрений и химических средств.

Отмечается, что у производителя появится возможность использовать изображение знака российской органической продукции после получения сертификата соответствия производства и внесения сведений о нём в единый государственный реестр аккредитованным органом по сертификации.

Официальный знак представляет собой белый лист на зелёном фоне с надписью «органик» на кириллице и латинице.

Как уточняется, компаниям, которые будут предлагать потребителю органические продукты, необходимо будет получить соответствующий сертификат у аккредитованных в России организаций. В настоящий момент это «Органик-эксперт», ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области и Роскачество.

В сентябре председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский».

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