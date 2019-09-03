В Союзе потребителей России оценили предложение ограничить использование маркировки «эко» и «био»

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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский».
В Союзе потребителей России оценили предложение ограничить использование маркировки «эко» и «био»
  • РИА Новости

Он назвал такую меру правильной.

«Это поможет потребителям и не будет их сбивать с толку такими простыми и совсем дешёвыми маркетинговыми уловками. Эти уловки позволяют цену поднять», — сказал Шелищ.

По его словам, никакой смысловой нагрузки такие определения, как «эко» и «био», на данный момент не несут.

Ранее «Известия» сообщали, что Роскачество предложило ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский». Организация считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, производимой без химических компонентов, а третьему — дать определение и прописать специальные требования.

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