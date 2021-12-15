В Тульской области рассказали о работе по обеспечению трудоустройства инвалидов

В Тульской области с 1 марта 2022 года работодатели могут быть привлечены к ответственности за нетрудоустройство граждан с ограниченными возможностями на места по квотам.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Как напомнил глава регионального Минтруда Андрей Филиппов, в регионе каждый десятый житель имеет инвалидность. Более 30% инвалидов работают.

Также стало известно, что три новых резидента создадут 500 рабочих мест в особых экономических зонах Московской области, передаёт телеканал «360». Два проекта будут реализованы в ОЭЗ «Кашира», один — в ОЭЗ «Максимиха».

«Это крупные компании, которые разместятся в новых ОЭЗ, созданных в регионе в последние два года. Проекты станут якорными и создадут условия для дальнейшего развития этих площадок», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ранее сообщалось, что ещё около 2,5 тыс. рабочих мест создали в агропромышленном комплексе Подмосковья с начала года.