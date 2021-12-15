В Тульской области рассказали о работе по обеспечению трудоустройства инвалидов

Короткая ссылка
В Тульской области с 1 марта 2022 года работодатели могут быть привлечены к ответственности за нетрудоустройство граждан с ограниченными возможностями на места по квотам.
В Тульской области рассказали о работе по обеспечению трудоустройства инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Как напомнил глава регионального Минтруда Андрей Филиппов, в регионе каждый десятый житель имеет инвалидность. Более 30% инвалидов работают.

Также стало известно, что три новых резидента создадут 500 рабочих мест в особых экономических зонах Московской области, передаёт телеканал «360». Два проекта будут реализованы в ОЭЗ «Кашира», один — в ОЭЗ «Максимиха».

«Это крупные компании, которые разместятся в новых ОЭЗ, созданных в регионе в последние два года. Проекты станут якорными и создадут условия для дальнейшего развития этих площадок», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ранее сообщалось, что ещё около 2,5 тыс. рабочих мест создали в агропромышленном комплексе Подмосковья с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить