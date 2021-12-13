Около 2,5 тысячи рабочих мест создали в аграрной отрасли Подмосковья с начала года
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Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, 50 агропромышленных предприятий создали или улучшили в регионе с начала года.
«Все эти предприятия агропромышленного комплекса обеспечили работой ещё 2470 жителей региона», — отметил он.
В создание и реконструкцию заводов и теплиц, как сообщает телеканал «360», инвестировали около 47 млрд рублей.