Около 2,5 тысячи рабочих мест создали в аграрной отрасли Подмосковья с начала года

Ещё около 2,5 тыс. рабочих мест создали в агропромышленном комплексе Подмосковья с начала года.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, 50 агропромышленных предприятий создали или улучшили в регионе с начала года.

«Все эти предприятия агропромышленного комплекса обеспечили работой ещё 2470 жителей региона», — отметил он.

В создание и реконструкцию заводов и теплиц, как сообщает телеканал «360», инвестировали около 47 млрд рублей.