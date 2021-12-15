Кудрин отметил необходимость увеличения расходов на здравоохранение в России
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«С учётом задач модернизации здравоохранения... и с учётом пандемийных задач, которые добавились ещё к этому, нам нужно выходить на этот ориентир», — приводит РИА Новости заявление Кудрина.
Он отметил, что в 2020 году был достигнут показатель 4,6%.
«В 2021 году, предварительно, мы, к сожалению, снова снизимся до 4,1%», — сказал Кудрин.
В октябре Кудрин отметил прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета на 2022—2024 годы.