Кудрин отметил необходимость увеличения расходов на здравоохранение в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам выразил мнение, что расходы на здравоохранение в стране нужно стремиться повысить до уровня 5% ВВП.

«С учётом задач модернизации здравоохранения... и с учётом пандемийных задач, которые добавились ещё к этому, нам нужно выходить на этот ориентир», — приводит РИА Новости заявление Кудрина.

Он отметил, что в 2020 году был достигнут показатель 4,6%.

«В 2021 году, предварительно, мы, к сожалению, снова снизимся до 4,1%», — сказал Кудрин.

В октябре Кудрин отметил прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета на 2022—2024 годы.