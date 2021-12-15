Кудрин отметил необходимость увеличения расходов на здравоохранение в России

Короткая ссылка
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам выразил мнение, что расходы на здравоохранение в стране нужно стремиться повысить до уровня 5% ВВП.
Кудрин отметил необходимость увеличения расходов на здравоохранение в России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«С учётом задач модернизации здравоохранения... и с учётом пандемийных задач, которые добавились ещё к этому, нам нужно выходить на этот ориентир», — приводит РИА Новости заявление Кудрина.

Он отметил, что в 2020 году был достигнут показатель 4,6%.

«В 2021 году, предварительно, мы, к сожалению, снова снизимся до 4,1%», — сказал Кудрин.

В октябре Кудрин отметил прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета на 2022—2024 годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить