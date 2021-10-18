Кудрин рассказал о значительном росте финансирования здравоохранения в России
- РИА Новости
«За три года расходы на здравоохранение вырастают на 2 трлн рублей — и это на 46% в реальном выражении», — приводит РИА Новости слова Кудрина.
Он также отметил необходимость дополнительных расходов на здравоохранение в размере около 1 трлн рублей для решения наиболее острых проблем.
«То, что я сейчас говорю, — это реальный прорыв в расходах на систему здравоохранения у нас в стране», — заключил Кудрин.
Ранее стало известно, что расходы на здравоохранение в бюджете Москвы на 2022 год вырастут на 7%.