Кудрин рассказал о значительном росте финансирования здравоохранения в России

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин отметил прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета на 2022—2024 годы. Об этом министр заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Кудрин рассказал о значительном росте финансирования здравоохранения в России
  • РИА Новости

«За три года расходы на здравоохранение вырастают на 2 трлн рублей — и это на 46% в реальном выражении», — приводит РИА Новости слова Кудрина.

Он также отметил необходимость дополнительных расходов на здравоохранение в размере около 1 трлн рублей для решения наиболее острых проблем.

«То, что я сейчас говорю, — это реальный прорыв в расходах на систему здравоохранения у нас в стране», — заключил Кудрин.

Ранее стало известно, что расходы на здравоохранение в бюджете Москвы на 2022 год вырастут на 7%.

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