Расходы на здравоохранение в бюджете Москвы на 2022 год вырастут на 7%

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Согласно проекту бюджета Москвы на 2022 год, расходы на здравоохранение вырастут на 7% — до 499,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.
Расходы на здравоохранение в бюджете Москвы на 2022 год вырастут на 7%
  • РИА Новости

«Расходы бюджета вырастут с 466,5 млрд рублей в 2021 году до 499,2 млрд рублей в 2022-м, или на 7%», — говорится в проекте на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что крупнейшей городской программой в 2022 году по-прежнему будет «Столичное здравоохранение».

Расходы на обеспечение бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием вырастут на 10,5%. В 2022 году на эти цели выделят 50,5 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции с 2022-го.

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