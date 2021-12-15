В Башкирии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Башкирии зафиксировали 498 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Отмечается, что общее число заболевших в республике достигло 115 318. Из больниц выписаны 104 462 человека, включая 507 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 2 101 424 жителя, завершили иммунизацию 1 910 652 из них.

В целом за сутки в России выявили 28 363 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.