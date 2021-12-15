В Ростовской области подтвердили 649 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 649 случаев коронавируса за последние сутки.

Как пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство, в стационарах проходят лечение 3,1 тыс. пациентов.

С начала пандемии в области заболели 185 309 жителей, из больниц выписаны 160 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 28 363 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.